Ripartono i corsi per diventare volontario della Croce Rossa a Pisa

Ripartono i corsi per volontari della Croce Rossa a Pisa. L'iniziativa offre l’opportunità di formarsi e di contribuire attivamente alla tutela della salute e del supporto alle persone in difficoltà. I percorsi sono rivolti a chi desidera impegnarsi nel volontariato, fornendo strumenti utili per intervenire efficacemente in emergenze e nel supporto quotidiano alla comunità pisana.

Pisa, 10 gennaio 2025 - Diventare volontari della Croce Rossa Italiana significa scegliere di mettersi al servizio della comunità, acquisendo competenze utili e contribuendo in modo concreto al benessere collettivo. A Pisa è in partenza un nuovo corso base per volontari CRI, primo passo per entrare a far parte di una delle realtà più radicate e riconosciute del volontariato italiano. Il corso prenderà il via nei prossimi giorni e si articolerà in 11 lezioni, in programma il lunedì e il mercoledì dalle 21 alle 23, nella sede della Croce Rossa Italiana di Pisa, in via Castaldi 2. Un impegno pensato per essere compatibile con studio e lavoro, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato in modo consapevole e strutturato.

