Sarmato celebra la Giornata del Dialetto | tradizione e lingue del mondo in via Centrale

Il Comune di Sarmato partecipa alla Giornata del Dialetto e delle lingue locali, in programma il 17 gennaio 2026. Questa iniziativa dell’Unpli mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio linguistico delle comunità, riconoscendo il ruolo fondamentale delle tradizioni dialettali e linguistiche nel patrimonio culturale italiano.

Sarmato aderisce alla Giornata del dialetto e delle lingue locali, in programma il 17 gennaio 2026, iniziativa istituita dall’Unpli – Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità sull’importanza di tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico dei territori. Per l’occasione, il Comune di Sarmato ha scelto di unire tradizione e contemporaneità, dando vita a un progetto che mette in dialogo il dialetto locale con le lingue parlate oggi da chi vive e lavora nel paese. Alcune parole dialettali di uso comune sono state tradotte non solo in italiano, ma anche in inglese, francese, spagnolo, ucraino, indiano, albanese, rumeno e arabo, come segno concreto di una comunità che riconosce nella diversità linguistica una ricchezza condivisa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

