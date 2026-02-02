Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio | come cambiano le squadre di Serie A

Il calciomercato di gennaio si conclude con diversi spostamenti tra le squadre di Serie A. Squadre come Inter, Juventus e Milan hanno fatto acquisti e cessioni importanti, cercando di rafforzarsi per la seconda parte della stagione. Alcuni giocatori sono tornati in Italia, altri hanno trovato nuove maglie nel nostro campionato. Le trattative sono state intense fino all’ultimo minuto, portando a cambiamenti che potrebbero influenzare la classifica finale. Ora le società si preparano a ripartire, sperando di ottenere i risultati sperati.

Si è ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del 2026. Tra scambi, nuovi volti, importanti ritorni e diverse cessioni, la Serie A è pronta a ripartire con diverse novità squadra per squadra. Ecco tutte le operazioni completate in entrata e in uscita dalle venti squadre. ARRIVI Raspadori (a, Athletic Madrid) PARTENZE Brescianini (c, Fiorentina) Maldini (a, Lazio)Lookman (a, Atletico Madrid) ARRIVI Helland (d, Brann)Sohm (c, Fiorentina)Joao Mario (d, Juventus) PARTENZE Fabbian (c, Fiorentina)I. Sulemana (c, Cagliari)Immobile (a, Pariss Fc)Holm (d, Juventus) ARRIVI Dossena (d, Como)I. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

