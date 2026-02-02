Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio | come cambiano le squadre di Serie A

Il calciomercato di gennaio si conclude con diversi spostamenti tra le squadre di Serie A. Squadre come Inter, Juventus e Milan hanno fatto acquisti e cessioni importanti, cercando di rafforzarsi per la seconda parte della stagione. Alcuni giocatori sono tornati in Italia, altri hanno trovato nuove maglie nel nostro campionato. Le trattative sono state intense fino all’ultimo minuto, portando a cambiamenti che potrebbero influenzare la classifica finale. Ora le società si preparano a ripartire, sperando di ottenere i risultati sperati.

Si è ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del 2026. Tra scambi, nuovi volti, importanti ritorni e diverse cessioni, la Serie A è pronta a ripartire con diverse novità squadra per squadra. Ecco tutte le operazioni completate in entrata e in uscita dalle venti squadre. ARRIVI Raspadori (a, Athletic Madrid) PARTENZE Brescianini (c, Fiorentina) Maldini (a, Lazio)Lookman (a, Atletico Madrid) ARRIVI Helland (d, Brann)Sohm (c, Fiorentina)Joao Mario (d, Juventus) PARTENZE Fabbian (c, Fiorentina)I. Sulemana (c, Cagliari)Immobile (a, Pariss Fc)Holm (d, Juventus) ARRIVI Dossena (d, Como)I. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio: come cambiano le squadre di Serie A Approfondimenti su Serie A Calciomercato Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative Le trattative dell'ultimo giorno sono finite alle 20:00 all’Hotel Sheraton. Calciomercato Napoli gennaio 2026: acquisti, cessioni e trattative Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. AFFARI SALTATI AL CALCIOMERCATO INVERNALE #calcio #calciomercato #invernale #perte #affari #seriea Ultime notizie su Serie A Calciomercato Argomenti discussi: Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Cagliari tra acquisti, cessioni, ufficialità e trattative: il punto sul calciomercato; Chi ha speso di più nel mercato invernale? Tre italiane in top 20; Sampdoria: ufficiale Di Pardo, in tre ai saluti. Tabellone Calciomercato Serie B. Movimenti, acquisti e cessioni: chiusa la sessione invernale. Tutti i trasferimentiBari, Palermo, Modena, Sampdoria e tutte le altre protagoniste della Serie B 2025-26: la tabella per vedere i giocatori acquistati e ceduti in questa sessione invernale ... sport.virgilio.it Calciomercato invernale chiuso: il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del BariTutte le trattative in entrata e in uscita completate dai biancorossi per provare a cambiare rotta in una stagione finora complicatissima ... baritoday.it Tabellone calciomercato: acquisti e cessioni dei club di Serie A. Alle ore 20 di stasera chiuderà la sessione invernale - facebook.com facebook A fine mercato verrà presentata la nuova lista #Serie A. Tra acquisti e cessioni c’è un posto libero per l’eventuale acquisto tra gli over 22, altrimenti oltre ad #Hysaj verrà reintegrato anche #Gigot. Da ricordare che la #Lazio non potrà più fare variazioni. @Lazio x.com

