Le trattative dell'ultimo giorno sono finite alle 20:00 all’Hotel Sheraton. I club della Serie A hanno chiuso le operazioni con molte sorprese e cambi di squadra. Ora si attende solo di vedere come i nuovi acquisti influiranno sulla stagione.

Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il centrocampista in nerazzurro ma.non da subito! Il comunicato che spiega tutti i dettagli Lookman Atletico Madrid, adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030, i dettagli Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il centrocampista in nerazzurro ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative

Approfondimenti su Calciomercato Serie A

L’ultimo giorno di mercato si conclude con diverse trattative per il Genoa.

Ultimo giorno di trattative per la Sampdoria.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CALCIOMERCATO GENNAIO 2026: ECCO I COLPI E GLI ACQUISTI PER TUTTE LE SQUADRE DELLA SERIE A!

Ultime notizie su Calciomercato Serie A

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; TUTTI gli acquisti ufficiali della sessione invernale di calciomercato in Serie A ad oggi; Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie.

Ultimo giorno di calciomercato: tutte le ufficialità in Serie A, Serie B e all'esteroIl riepilogo del deadline day ... msn.com

Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadraMancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Per il Milan è sfumato il colpo Mateta, l'Inter non ha ancora ... msn.com

Tabellone calciomercato: acquisti e cessioni dei club di Serie A. Alle ore 20 di stasera chiuderà la sessione invernale - facebook.com facebook

Calciomercato Serie A, la #Juve ne cede due. Il Parma prende il jolly Fantacalcio, novità McTominay x.com