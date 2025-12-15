Giornata nazionale Servizio Civile Mattarella | preziosa risorsa per la pace

Oggi si celebra la Giornata nazionale del Servizio Civile, un momento dedicato al riconoscimento del ruolo fondamentale di questa esperienza nella promozione della pace e nella difesa non armata della comunità. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di questa risorsa come strumento di solidarietà e crescita civile.

© Tv2000.it - Giornata nazionale Servizio Civile. Mattarella: preziosa risorsa per la pace Si celebra oggi la Giornata nazionale del Servizio Civile: una preziosa risorsa per la promozione pace e la difesa non armata della patria, ha detto il presidente Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Tv2000.it Giornata nazionale Servizio Civile. Mattarella: preziosa risorsa per la pace Giornata Servizio civile, Abodi 'opportunità di impegno civico e crescita personale' - "Il Servizio civile si conferma un'importante opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60mila giovani in Italia e all'estero che ha radici profonde e continua a generare benefici p ... ansa.it

“Il Servizio civile è una risorsa preziosa per la comunità - Il Presidente Mattarella celebra il Servizio civile universale: volontariato come risorsa preziosa per la comunità e per crescita personale ... ilmetropolitano.it

