Acireale volontari a Santa Tecla per sgomberare le case danneggiate dal maltempo

Oltre cento volontari si sono messi all’opera ieri a Santa Tecla, ad Acireale. Hanno lavorato senza sosta per rimuovere macerie e rifiuti dalle case e dalle strade danneggiate dal ciclone Harry. Tra associazioni, gruppi e cittadini, tutti hanno dato il massimo per mettere in sicurezza il paese.

Oltre cento volontari, tra associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini, hanno lavorato senza sosta a Santa Tecla per liberare strade e abitazioni da macerie e rifiuti dopo i danni provocati dal ciclone Harry. La giornata di pulizia e sgombero si è svolta in collaborazione con il Comune.

