Stazzo volontari in azione per la pulizia e lo sgombero delle case danneggiate

Il sindaco Roberto Barbagallo comunica che domani, martedì 27 gennaio, a Stazzo si svolgerà un'operazione di pulizia e sgombero delle case danneggiate dal recente evento calamitoso. L'intervento, che avrà inizio alle ore 8, vede la partecipazione di volontari impegnati nel ripristino delle abitazioni. Questa iniziativa mira a garantire sicurezza e decoro nel territorio colpito dall’emergenza.

L'iniziativa è stata concordata nel corso di un incontro svoltosi nel salone parrocchiale della chiesa San Giovanni Nepomuceno, promosso dal comitato "Voce di Stazzo", composto dai residenti, insieme all'amministrazione comunale.

