Acf Arezzo è record di punti in primavera 1

L’Arezzo di Mister Merola continua a volare nel campionato di Primavera 1. I giovani della squadra toscana hanno conquistato la seconda vittoria di fila nel girone di ritorno, superando senza problemi il Cesena 3-0 tra le mura di casa. La squadra sembra aver trovato il ritmo giusto e si prepara a un finale di stagione tutto da seguire.
Arezzo, 3 febbraio 2026 – Seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno del campionato di Primavera 1 per le cittine di Mister Merola, che superano il Cesena con un netto 3-0 tra le mura amiche. La gara si accende fin dai primi minuti di gioco. Al 2’ Balducci si inserisce in area dalla destra, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Poco dopo è Hervieux a provarci dalla distanza, senza fortuna. Al 30’ nuova occasione per le amaranto: Marra mette un pallone invitante in mezzo all’area, ma Balducci non riesce a deviare a rete. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ACF Arezzo, weekend da incorniciare: vittorie per Primavera, Under 17, Under 15 e Under 12
Il settore giovanile dell’ACF Arezzo si conferma protagonista anche all’inizio del 2026, con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera fino all’Under 12.
Settore Giovanile Femminile: risultati contrastanti per l’ACF Arezzo tra Primavera e Play Off
Nel settore giovanile femminile, l’ACF Arezzo registra risultati diversificati: la squadra Primavera subisce una sconfitta in trasferta, mentre le formazioni Under 17 e Under 15 ottengono due vittorie esterne per 4-0 nei Play Off.
Argomenti discussi: VIDEO / Bologna-Acf Arezzo 2-0, la sintesi della partita; Calcio femminile: Acf Arezzo apre il girone di ritorno con una vittoria su Vicenza; Orgoglio Amaranto, asta di beneficenza per la famiglia della palazzina crollata a Ristradelle; VIDEO / Acf Arezzo-Vicenza 3-1, la sintesi della partita.
L'ACF Arezzo inizia il girone di ritorno con una vittoria convincente per 3-1Prima gara del girone di ritorno per l’ACF Arezzo. Davanti alle citte amaranto c’è il Vicenza. La gara di andata si era conclusa 2-1 in favore dell’Arezzo. ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, ... arezzonotizie.it
Acf, la doppietta di Jansen condanna l'ArezzoIl Bologna supera le amaranto per 2-0 nella quindicesima giornata di campionato ... msn.com
ArezzoTv. . La doppietta di Jansen condanna l'ACF Arezzo. Il Bologna supera le amaranto per 2-0. - facebook.com facebook
