ACF Arezzo weekend da incorniciare | vittorie per Primavera Under 17 Under 15 e Under 12

Il settore giovanile dell’ACF Arezzo si conferma protagonista anche all’inizio del 2026, con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera fino all’Under 12. Un fine settimana che testimonia l’impegno e la crescita dei giovani talenti della società, rafforzando la continuità delle prestazioni e la qualità del percorso formativo e sportivo intrapreso.

Weekend estremamente positivo per il settore giovanile dell' ACF Arezzo, che apre il 2026 con una serie di risultati convincenti in tutte le categorie, dalla Primavera fino all'Under 12. Primavera: ACF Arezzo – Genoa 3-2. Arrivano i primi tre punti del nuovo anno per la Primavera amaranto, che supera in casa il Genoa al termine di una gara combattuta. Dopo un avvio favorevole alle ospiti, l'Arezzo trova il vantaggio al 35' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Balducci è la più rapida dopo una prima respinta e firma l'1-0. Nella ripresa il Genoa pareggia con Stoico, ma le amaranto reagiscono con carattere: al 74' Tulimieri, appena entrata, riporta avanti le padrone di casa.

