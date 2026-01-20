Accusa | ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro Struttura balneare del fasanese verso una contestazione milionaria Guardia di finanza

La Guardia di finanza di Brindisi ha scoperto ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro presso una struttura balneare del Fasano. Le verifiche, ancora in corso, mirano a verificare il rispetto delle norme fiscali da parte dei gestori dei lidi sulla costa brindisina, in un’azione di controllo che coinvolge i concessionari del settore.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continua l’attività di monitoraggio nei confronti dei titolari delle concessioni balneari e dei gestori dei lidi situati sulla costa della provincia di Brindisi, dove i finanzieri del Comando Provinciale stanno approfondendo le verifiche sul rispetto della normativa fiscale da parte degli operatori del settore. Nel corso di un’attività ispettiva avviata lo scorso luglio, nel pieno della stagione estiva, e conclusa nel mese di dicembre, i militari della Compagnia di Fasano hanno eseguito approfonditi riscontri su un lido balneare situato sulla costa di Fasano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

