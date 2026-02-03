Tragedia a Napoli 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale

Da teleclubitalia.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È una giornata drammatica a Napoli. Una ragazza di 23 anni è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata alla schiena. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi possa averle causato le ferite. La vittima è arrivata in ospedale in gravissime condizioni e, nonostante i tentativi di salvarla, non ce l’ha fatta. La città si stringe attorno alla famiglia.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, a Napoli, dove una giovane di 23 anni è morta dopo essere giunta in ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena. L’episodio è avvenuto presso l’ospedale Villa Betania, dove la ragazza era stata trasportata in condizioni gravissime. Alla segnalazione dell’arrivo della giovane ferita, sul posto è intervenuto immediatamente il personale della Polizia di Stato. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, la 23enne è deceduta poco dopo il ricovero. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme al Commissariato Ponticelli e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati negli accertamenti per chiarire le circostanze dell’aggressione e individuare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

tragedia a napoli 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Napoli, 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale

Approfondimenti su Napoli Tragedia

Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale

Tragedia a Milano: muore 23enne

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Tragedia

Argomenti discussi: Blitz antidroga ad Afragola: sorpreso a spacciare in auto, arrestato 23enne.

tragedia a napoli 23enneOrecchio tagliato alla turista 23enne per strapparle l’orecchino, orrore in via Toledo a NapoliOrecchio tagliato alla turista per strapparle l’orecchino in via Toledo a Napoli. Il 46enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia Locale. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.