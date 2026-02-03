Napoli 23enne accoltellata alla schiena | muore in ospedale

Una donna di 23 anni è morta questa mattina all’ospedale Villa Betania di Napoli, poche ore dopo essere stata accoltellata alle spalle. La giovane era stata trovata ferita gravemente e portata d’urgenza in ospedale, ma non è riuscita a salvarsi. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di capire chi abbia compiuto l’aggressione e perché. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, sconvolta dalla tragedia.

Una 23enne è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena. La giovane sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona al momento non ancora identificata. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, alla periferia di Napoli, la giovane avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. La polizia indaga sui fatti. Secondo le prime informazioni, per il momento frammentarie, la vittima sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate., Sono immediatamente scattati gli accertamenti da parte della polizia giudiziaria, per tentare di ricostruire cosa sia avvenuto e chi abbia colpito con almeno un fendente la giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

È una giornata drammatica a Napoli.

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.

