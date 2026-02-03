Mercoledì 4 febbraio, sulla tangenziale di Tirano entreranno in vigore nuove regole di circolazione. La modifica mira a mantenere la sicurezza e il traffico fluido durante le Olimpiadi invernali in Valtellina. Chi passa da lì dovrà fare attenzione alle nuove disposizioni, che sono state adottate proprio per evitare ingorghi e problemi sulla strada principale.

Mercoledì 4 febbraio entrano in vigore le nuove regole di circolazione sulla tangenziale di Tirano, in vista delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Valchiavenna e in tutta la Valtellina. La decisione è stata presa in una riunione coordinata dalla Prefettura di Sondrio, con la partecipazione di ANAS, INC Spa, Provincia, Polizia Stradale e i Comuni di Tirano, Villa di Tirano e Bianzone. L’obiettivo è garantire sicurezza e fluidità del traffico in un’area strategica, particolarmente soggetta a congestionamenti durante grandi eventi. Il nuovo tratto della tangenziale, già aperto in parte nelle settimane precedenti per testare la gestione del flusso, sarà ora pienamente operativo in entrambe le direzioni, verso Bormio e verso Sondrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accessi regolati sulla tangenziale di Tirano per garantire sicurezza e fluidità del traffico durante i Giochi olimpici

Approfondimenti su Tirano Giochi

Questa mattina è stata inaugurata la Sala Operativa Internazionale Olimpica a Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tirano Giochi

Maxi tamponamento in tangenziale a ModenaMaxi tamponamento in tangenziale a Modena lungo la SS12 in direzione Nord ... msn.com

A Bologna un milione di passaggi sulla tangenziale delle biciUn milione di biciclette sono passate dal contabici della Tangenziale delle Biciclette di Bologna in Porta San Vitale dall'inizio del 2025, con un mese di anticipo rispetto al 2024 quando la soglia fu ... ansa.it

Stefano Mele Garante della disabilità della Provincia di Potenza : "I posti disabili sono riservati alle persone con disabilità e sono regolati da normative specifiche che garantiscono il diritto alla mobilità e l'accesso ai servizi. Sanzioni per Violazioni Nuove Sa - facebook.com facebook