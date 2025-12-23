Trenino Rosso sotto pressione | più corse e accessi regolati tra Tirano e St Moritz

La linea del Bernina tra Tirano e St. Moritz sta affrontando un incremento della domanda, con un aumento delle corse e un accesso regolato durante i periodi di maggiore afflusso, in particolare nelle festività e nelle ore di punta. Questo andamento riflette l’interesse crescente per questa tratta, che collega due rinomate destinazioni, e richiede un’attenta gestione dei servizi per garantire un’adeguata mobilità ai passeggeri.

La linea del Bernina della Ferrovia Retica continua a registrare un forte aumento della domanda, soprattutto nei periodi festivi e nelle ore di punta, spinta dall'afflusso costante di turisti giornalieri tra Tirano e St. Moritz. Per far fronte alle criticità legate al sovraffollamento, la.

