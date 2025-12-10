Accadde oggi | 10 dicembre il debutto dell’Inno di Mameli

Il 10 dicembre rappresenta una data storica per l’Italia, segnando il debutto dell’Inno di Mameli. Questa occasione fu legata alla commemorazione della rivolta di Portoria contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca. Goffredo Mameli, giovane patriota genovese, è ricordato per il suo ruolo nel patrimonio culturale e nazionale italiano.

L'occasione fu la commemorazione della rivolta del quartiere di Portoria contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca Goffredo Mameli fu un patriota genovese che morì ventunenne combattendo in difesa della Repubblica Romana, nata dopo i moti rivoluzionari.

