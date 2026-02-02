Oggi ricorre il 2 febbraio, data in cui Roger Federer è diventato per la prima volta il numero uno al mondo nel tennis. Era il 2004, e Federer aveva appena vinto l’Australian Open, battendo in finale Marat Safin. Quel giorno segnò l’inizio del suo dominio nel circuito, con Federer che si impose come il migliore, lasciando dietro di sé i rivali più forti.

Il 2 febbraio 2004 lo svizzero Roger Federer, King Roger, raggiunse per la prima volta in carriera la posizione numero 1 nella classifica mondiale, a soli ventidue anni. Quel giorno, il campione elvetico vinse l’Australian Open battendo in finale l’immenso Marat Safin, diventando per la prima volta il padrone assoluto del ranking mondiale. In quel momento non poteva certo lontanamente immaginare di ciò che sarebbe riuscito a raggiungere e a ottenere nella sua vita di sportivo.Da quella vittoria di Melbourne a oggi sono dunque trascorsi ventuno anni, un periodo in cui il campione svizzero ha riscritto la storia del tennis. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 2 febbraio, Roger Federer è il numero 1 nella classifica mondiale

