Palermo abusi sessuali sulla figlia di 9 anni | confermata la condanna del padre
I giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo, presidente Sergio Gulotta, hanno confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi per un 40enne accusato di avere abusato della figlia di nove anni. L’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e dalla responsabilità genitoriale. La bimba era assistita nel processo da un curatore speciale, l’avvocata Maria Zito Plaia, mentre la madre della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
