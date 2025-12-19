I giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo, presidente Sergio Gulotta, hanno confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi per un 40enne accusato di avere abusato della figlia di nove anni. L’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e dalla responsabilità genitoriale. La bimba era assistita nel processo da un curatore speciale, l’avvocata Maria Zito Plaia, mentre la madre della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, abusi sessuali sulla figlia di 9 anni: confermata la condanna del padre

Leggi anche: Como, abusi sessuali sulla figlia di 12 anni: il padre finisce in carcere. Condannata anche la madre: non ha difeso la ragazzina

Leggi anche: “Abusi sessuali sulla figlia”, la Procura indaga il padre: al via l’incidente probatorio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mio padre mi tocca nelle parti intime, 15enne racconta gli abusi alla psicologa della scuola; Violenza sessuale sulla figlia minorenne della convivente, 73enne condannato a 8 anni; Ha violentato tre volte una ragazzina di 14 anni: fermato 52enne; Abusi sessuali sulla figlia della convivente. Condanna a 8 anni per un 73enne.

Abusa della figlia di 9 anni nel Palermitano, un uomo di 40 anni condannato a 12 anni di carcere - ] ... blogsicilia.it

Abusi dai compagni a scuola nelle Madonie vicino Palermo, il racconto dell'11enne e la denuncia - Abusi a scuola nelle Madonie, vicino Palermo: violenza su di un 11enne denunciata dalla famiglia, parte l’indagine della Procura sulla vicenda ... virgilio.it