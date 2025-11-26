Abusi dal prof di religione | confermata in appello la condanna a 12 anni per Frateschi

La condanna in primo grado era arrivata a luglio 2024: 12 anni di reclusione per l'ex professore di religione Alessandro Frateschi, riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata e tentata violenza su cinque studenti minorenni. L'uomo era stato arrestato un anno prima, in seguito alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un professore di religione e avvocato penalista di Brescia, sposato e padre di due figli piccoli, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere per abusi sessuali su una sua allieva di 16 anni e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il proces - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, prof di religione condannato a 4 anni per abusi su un’allieva di 16 anni. Aveva 28mila file su pc e smartphone - Il caso era partito con la segnalazione della psicologa della ragazza, che poi aveva sporto denuncia. Secondo msn.com

Abusi sull’alunna. Il prof si difende:: "Io innocente" - Lui, professore di Religione arrestato nel giugno 2024 con l’accusa di pedopornografia, ma anche ... Si legge su ilgiorno.it

Violenza sessuale su una bimba di 11 anni: prete e prof di religione a processo, gli abusi in una scuola cattolica - Una bambina di 11 anni sarebbe stata violentata da un prete ed insegnante di religione 40enne, in un istituto scolastico cattolico trentino: per lui la Procura di Trento ha chiesto il rinvio a ... leggo.it scrive