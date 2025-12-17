L' incubo di una ragazzina di 14 anni | 52enne abusa di lei e la perseguita

Un uomo di 52 anni di Calenzano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti di una ragazzina di 14 anni. L'indagine ha rivelato abusi ripetuti e comportamenti persecutori, portando all'arresto e a un procedimento giudiziario in corso.

È finito in arresto con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori un rappresentante fiorentino di 52 anni, residente nel Comune di Calenzano: l'uomo avrebbe abusato più volte di una ragazzina di soli 14 anni, e dovrà difendersi in tribunale. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, gli episodi sarebbero stati commessi sia in Calabria che a Calenzano, nella provincia di Firenze, fra l'estate del 2024 e la primavera del 2025. Si tratta, dunque, di un periodo molto recente. La prima violenza sessuale sarebbe stata commessa durante le vacanze a Crotone, in Calabria, mentre le successive (se ne contano almeno altre due) a Calenzano, paese in cui risiedono sia l'accusato che la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

