Manovra 2026 | eliminata la possibilità di cumulo tra pensione pubblica e previdenza complementare per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
La nuova versione dell’emendamento del governo alla legge di bilancio 2026, depositata in Commissione Bilancio del Senato, elimina la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata attraverso il cumulo tra pensione pubblica e rendita della previdenza complementare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Tfr e previdenza complementare: iscrizione automatica ai fondi pensione per i neoassunti (con una ‘finestra’ per il diritto di scelta)
Leggi anche: Manovra 2026, pensione anticipata più lontana: la stretta del Governo
Pensioni anticipate: marcia indietro su riscatto laurea in Manovra 2026 - Governo riformula emendamento alla Manovra 2026 sulle pensioni anticipate: niente taglio del riscatto laurea ma allungamento finestre mobili. msn.com
Pensioni in Manovra 2026: salta stretta sui riscatti laurea/ Giorgetti: “no aumento tempi per uscita lavoro” - Lega ottiene dal Governo di eliminare la stretta sul riscatto laurea nelle pensioni: le ultime novità sulla Manovra 2026, parla Giorgetti ... ilsussidiario.net
La Legge di Bilancio introduce una digital tax al 3% sui ricavi generati in Italia da servizi digitali. In passato c’era una soglia — solo le big con ricavi mondiali oltre 750 milioni erano tassate — ma con la nuova manovra questa soglia viene eliminata. Ciò signific - facebook.com facebook
Pensioni anticipate: marcia indietro su riscatto laurea in Manovra 2026 • Il Governo riformula l'emendamento alla Manovra 2026 sulle pensioni anticipate: si elimina il taglio al riscatto di laurea ma resta l'allungamento delle finestre mobili. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.