Educazione finanziaria Giuseppe Longo DG Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC CRA | Essenziale dotarsi di strumenti per decidere il proprio futuro

“L’educazione finanziaria non è un tema accessorio: è il punto di partenza per permettere a ogni lavoratore di compiere scelte previdenziali realmente consapevoli. Cultura previdenziale e consapevolezza del futuro tenore di vita sono due facce della stessa medaglia. Non può esistere l’una senza l’al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

