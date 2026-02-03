A13 chiusa forza il blocco e finisce nel cantiere | fermato tra Padova e Bologna

Questa mattina un'auto ha forzato i blocchi sulla A13 tra Padova e Bologna, ignorando le indicazioni di chiusura. L’auto è finita dritta in un cantiere, creando pericolo e rischiando di investire gli operai al lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici per mettere in sicurezza la zona e ricostruire quanto successo.

Bologna, 3 febbraio 2026 — Ha ignorato la chiusura dell’autostrada, forzato i blocchi ed è finito dritto dentro un cantiere, mettendo a rischio la propria vita e quella degli operai al lavoro. È quanto accaduto alle prime ore di martedì scorso, 27 gennaio, lungo l’autostrada A13 Padova–Bologna, dove un cittadino italiano è stato denunciato dalla polizia stradale dopo un breve inseguimento. Dove è successo l’incidente. Secondo il racconto degli agenti della Questura, l’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 29 in direzione sud, nel tratto compreso tra il casello di Ferrara Sud e quello di Altedo, chiuso al traffico per lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A13 chiusa, forza il blocco e finisce nel cantiere: fermato tra Padova e Bologna Approfondimenti su A13 chiusa Forza il posto di blocco e fugge contromano tra pedoni e auto: fermato e denunciato dai carabinieri Genova, forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto, inseguimento finisce con tre feriti A Genova, un incidente ha coinvolto un’auto che ha forzato un posto di blocco della polizia, travolgendo un’altra vettura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. *Malalbergo INFORMA Lavori A13- Chiuso il tratto Bologna Interporto - Altedo direzione PADOVA* Società Autostrade ha comunicato la chiusura notturna al traffico del tratto compreso tra le stazioni autostradali di *BOLOGNA INTERPORTO* e *ALTEDO* in *d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.