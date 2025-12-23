Genova forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto inseguimento finisce con tre feriti

A Genova, un incidente ha coinvolto un’auto che ha forzato un posto di blocco della polizia, travolgendo un’altra vettura. L’inseguimento, conclusosi con tre persone ferite, ha richiesto interventi delle forze dell’ordine e rilievi sul luogo. Nella stessa zona, nel fine settimana, vigili urbani e forze di polizia sono stati impegnati in altri inseguimenti, evidenziando un aumento di episodi di questo tipo nel quartiere di Sampierdarena.

Dopo l'incidente sono iniziati i rilievi della polizia. Nello scorso fine settimana anche i vigili urbani hanno dovuto inseguire automobilisti e centauri che scappavano Nottata movimentata nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove intorno alle quattro del mattino un inseguimento è finito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto, inseguimento finisce con tre feriti Leggi anche: Folle inseguimento in E45, forza un posto di blocco e sperona l'auto dei Carabinieri: arrestato Leggi anche: Incidente in viale Regione, auto salta il guardrail e finisce nell'altra carreggiata: tre feriti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto: l’inseguimento finisce con tre feriti. Forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto: l’inseguimento finisce con tre feriti - Dopo l'incidente sono iniziati i rilievi di rito: la strada è rimasta chiusa per diverse ore, con il ripristino definitivo della circolazione solo alle 8 di questa mattina ... msn.com Ex Ilva a Genova, operai in stazione a Brignole bloccano i treni dopo le tensioni con la polizia - Tensioni a Genova tra operai dell'ex Ilva e polizia, lancio di uova e lacrimogeni: sul posto anche la sindaca, Silvia Salis ... virgilio.it "La forza, la disciplina e la passione della Scuola Taekwondo Genova viaggiano anche sui social. Ci puoi trovare oltre che su Facebook anche su Instagram e Tik Tok Unisciti alla nostra community per non perdere nemmeno un momento! " - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.