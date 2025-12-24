I carabinieri del nucleo operativo della compagnia piazza Dante hanno fermato un uomo di 39 anni, residente in città, che guidava in modo pericoloso in un’area molto frequentata da cittadini e turisti.Alla vista dei militari, il conducente ha tentato la fuga, percorrendo più strade contromano e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Forza il posto di blocco e fugge contromano tra pedoni e auto: fermato e denunciato dai carabinieri

