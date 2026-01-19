Kiefer Sutherland ha preso a pugni e ha tentato di strangolare l’autista Uber I testimoni dicono che era sotto effetto di stupefacenti | le nuove rivelazioni

Recenti testimonianze indicano che Kiefer Sutherland è stato coinvolto in un episodio di violenza ai danni di un autista Uber a Los Angeles, lo scorso 12 gennaio. Secondo quanto riferito, l’attore avrebbe preso a pugni e tentato di strangolare il conducente, con testimoni che affermano fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La vicenda è attualmente oggetto di indagine.

Kiefer Sutherland è stato arrestato lo scorso 12 gennaio a Los Angeles in seguito al presunto coinvolgimento in un’aggressione ai danni di un tassista. Gli agenti sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di lunedì 12 gennaio all’intersezione tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue, rispondendo a una segnalazione. Le autorità hanno dichiarato che il sospettato, dopo essere salito su un veicolo di ride-sharing, avrebbe aggredito l’autista pesantemente. Sono emersi nuovi dettagli sullo scioccante arresto. L’attore avrebbe colpito a pugni un autista Uber diverse volte e avrebbe cercato di strangolarlo, secondo quanto riferito domenica 18 gennaio da fonti delle forze dell’ordine ad ABC News, citando le accuse dell’autista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood dopo una lite con un autista Uber

Kiefer Sutherland, attore noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato arrestato a Hollywood dopo un episodio di presunta aggressione contro un autista Uber. L’incidente è avvenuto lunedì mattina e le circostanze sono ancora in fase di verifica. L’attore, noto per la sua carriera nel cinema e in televisione, si trova ora sotto indagine delle autorità locali.

“Fermati o ti uccido”: le minacce di Kiefer Sutherland all’autista di Uber durante una corsa notturna. La ricostruzione della polizia

Durante una corsa notturna in Uber Black, Kiefer Sutherland avrebbe rivolto minacce all’autista, culminate con una richiesta di fermarsi ignorata e una discussione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha ricostruito i fatti, evidenziando le tensioni vissute durante il viaggio. Questa vicenda mette in luce i rischi e le complicazioni che possono verificarsi anche in situazioni apparentemente ordinarie come un tragitto in auto.

