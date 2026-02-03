Questa mattina a Montagnareale, nel Messinese, sono stati trovati morti tre uomini durante una battuta di caccia. Si tratta di Antonio Gatani, di 82 anni, e dei fratelli Devis e Giuseppe Pino. Le autorità hanno sequestrato le armi dei compagni di caccia per verificare le cause di questa tragedia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno ancora lavorando per capire cosa sia successo.

A Messina, nel comune di Montagnareale, sono stati trovati morti tre uomini durante una battuta di caccia: l’82enne Antonio Gatani e i fratelli Devis e Giuseppe Pino. I corpi sono stati rinvenuti in un’area montuosa, in condizioni che hanno subito allertato le forze dell’ordine. L’ipotesi al momento prevalente è che si tratti di una sparatoria avvenuta durante l’attività venatoria, con le vittime colpite da colpi d’arma da fuoco. I Carabinieri di Patti hanno avviato un’indagine approfondita, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Tra i primi passi dell’inchiesta, il sequestro dei fucili da caccia appartenenti a un amico di Antonio Gatani, un uomo che, secondo quanto riferito, si trovava con lui al momento della tragedia ma si sarebbe allontanato pochi minuti prima degli spari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Messina due cacciatori trovati morti, armi dei compagni di caccia sequestrate per accertamenti

Approfondimenti su Messina Caccia

Le autorità hanno disposto l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale.

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Caccia

Argomenti discussi: Messina, il giallo dei tre cacciatori trovati morti nei boschi dei nebrodi: colpiti a fucilate; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi; Tre cacciatori sono stati trovati morti in provincia di Messina; Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: Mai vista qui una cosa simile. Il faro sulla vittima più anziana.

Tre cacciatori morti in un bosco vicino Messina: crivellati di colpi, l'ipotesi di una lite con i due fratelli e di un suicidio. Sentite diverse personeMESSINA - Tre cadaveri di cacciatori e un mistero sui Nebrodi: in una zona boschiva e impervia in contrada Caristia del Comune di Montagnareale (Messina) sono stati trovati i cadaveri di ... ilmessaggero.it

Messina, trovati morti tre cacciatori nel bosco: chi sono e cosa emerge dalle prime indaginiTre morti nei boschi dei Nebrodi: tre cacciatori trovati crivellati di colpi in contrada Caristia, indagini serrate della Procura di Patti per ricostruire movimenti, cause e possibili coinvolti. notizie.it

Cacciatori uccisi a Messina, non sarebbe omicidio-suicidio: mistero sul killer ancora aperto x.com

Messina - Cacciatori morti a Montagnareale: oggi le autopsie. Si indaga sui telefoni - facebook.com facebook