Messina disposta l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco

Le autorità hanno disposto l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. L’esame, previsto tra oggi e domani, servirà a capire cosa abbia causato la loro morte. La scena si è scoperta ieri, quando i soccorritori hanno rinvenuto i corpi in un’area boschiva sopra Patti. Le cause restano ancora un mistero, mentre si attendono i risultati delle analisi.

Sarà l’autopsia, prevista tra oggi e domani, a chiarire le cause della morte delle tre persone ritrovate ieri senza vita in un’area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, nel Messinese. Le vittime – un anziano di 82 anni e due fratelli – presentano ferite compatibili con colpi di fucile. Gli accertamenti balistici dovranno stabilire da quale arma siano partiti i colpi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un omicidio-suicidio al culmine di una lite oppure il coinvolgimento di una quarta persona che, dopo il delitto, si sarebbe allontanata. Nel corso della notte sono stati ascoltati una ventina di testimoni, in particolare familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I corpi di tre cacciatori sono stati trovati ieri nelle campagne di Montagnareale, sui Nebrodi.

