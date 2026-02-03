A Fuori dal Coro un poliziotto punta una pistola in camera verso gli spettatori | Non ci farete arrendere

Durante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, un episodio ha lasciato tutti senza parole. Un poliziotto, interpretato dall’ispettore di Polizia Paolo Macchi, ha puntato una pistola in camera verso gli spettatori e ha detto: “Non ci farete arrendere”. La scena ha suscitato sconcerto e molte domande sulla scelta di usare un gesto così forte in un programma televisivo.

Durante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, è stato mandato in onda un monologo dell'ispettore di Polizia Paolo Macchi, che inizia puntando un'arma contro i telespettatori. Una strategia comunicativa che aumenta la tensione, ma soprattutto si allinea alla narrazione del Governo che difende, da sempre, l'operato delle Forza dell'ordine.

