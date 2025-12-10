Fuori dal Coro l' urlo di Mario Giordano | Ci batteremo lo prometto

Nel suo nuovo intervento, Mario Giordano esprime forte indignazione contro le decisioni dello Stato italiano, denunciando l'ingiustizia di aver condannato un cittadino onesto e incensurato. Con un appello appassionato, Giordano promette di battersi per difendere i diritti di chi si sente vittima di ingiustizie.

«A me scandalizza il fatto che lo Stato italiano condanni un cittadino onesto, incensurato. Un signore, padre di famiglia con dei figli, un commerciante, un gioielliere che non aveva fatto nulla in quel momento. Non è un serial killer, non va in giro armato con la pistola a sparare all’impazzata, non va a rapinare, non va nei bar a cercare fortuna, ma semplicemente va nel suo luogo di lavoro a fare il suo mestiere». Qualche sera fa, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, Giuseppe Cruciani si era già schierato apertamente con Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in appello a 14 annidi carcere per aver sparato ai rapinatori che avevano appena seminato il panico nel suo negozio, uccidendone due. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it