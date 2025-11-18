Fuori dal Coro che ci fai qui eh!? | l' immigrato perde la testa

Firenze non è più solo la culla dell’arte e la casa di capolavori dell'architettura rinascimentale. Oggi, in Italia, è diventata la seconda città più insicura del nostro Paese: rapine, furti e violenze sessuali sono cresciuti del 7,4% rispetto al 2023. E c’è stata l’ennesima aggressione ad una troupe televisiva di Mediaset, questa volta di “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Mario Giordano. L’inviata, Cristina Mastandrea, è stata assalita con la troupe in pieno centro da un immigrato che, senza motivo, ha innescato una rissa violenta, richiamando anche altri malviventi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

