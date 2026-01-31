Torino alta tensione alla manifestazione per Askatasuna | scontri con la polizia aggredita troupe Rai – DIRETTA

Tensioni a Torino durante la manifestazione di solidarietà con Askatasuna. Migliaia di persone, venute da tutta Italia e anche dall’estero, si sono radunate in centro, ma la protesta è degenerata in scontri con le forze dell’ordine. Durante la manifestazione, una troupe della Rai è stata aggredita, creando un ulteriore momento di caos. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre alcuni partecipanti hanno cercato di resistere agli agenti. La situazione resta calda e ancora non si conoscono dettagli su eventuali

Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero sono arrivate oggi a Torino per partecipare alla manifestazione in solidarietà del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. Nel pomeriggio sono partiti tre cortei distinti, con concentramenti in piazza XVIII Dicembre, Porta Nuova e Palazzo Nuovo, destinati a ricongiungersi in piazza Vittorio. La situazione è però degenerata poco dopo le 17, quando alcuni manifestanti hanno tentato di raggiungere l'ex sede del centro sociale, forzando i cordoni delle forze dell'ordine. Da quel momento il corteo si è trasformato in uno scenario di guerriglia urbana, con lanci di oggetti, lacrimogeni e cassonetti incendiati: tutti gli aggiornamenti in diretta.

