A Cortina con HBO Max | Ecco come racconteremo le Olimpiadi

Siamo a Cortina, dove Warner Bros. Discovery ha presentato il suo modo di raccontare le Olimpiadi in tv. Dal 6 al 22 febbraio, gli studi televisivi si preparano a trasmettere le gare, mentre la città si anima con l’energia degli eventi. La produzione è già in corso, e gli operatori lavorano per portare le immagini direttamente nelle case di chi seguirebbe tutto da casa. La voglia di raccontare questa edizione speciale è tanta, e l’atmosfera tra gli addetti ai lavori è di grande attesa.

Aspettando la neve, Cortina si prepara a ospitare l'evento agonistico dell'anno con serietà e coscienza. In mezzo a una giungla di gru altissime che hanno ultimato i lavori per i Giochi - incluso il Cortina Curling Olympic Stadium -, a essere preparatissima per l'evento è HBO Max, la piattaforma streaming che dal 6 al 22 febbraio trasmetterà con Eurosport tutte le 16 discipline olimpiche, molte delle quali - dallo sci alpino femminile al bob fino allo skeleton - con base a Cortina. Nel quartier generale vista montagne Il cuore di tutto è la WBD House, il quartier generale di Worner Bros.

