A che ora lo sci alpino oggi in tv prima prova discesa St Moritz 2025 | startlist programma streaming

È il momento di dare il via alla stagione delle discipline veloci. Inizia alle 11:00, con la prima prova di discesa, la tappa sulle nevi di Sankt Moritz (SVI) della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le donne-jet scaldano i motori in vista delle gare di venerdì 12 e sabato 13. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 Le atlete sfrutteranno il test odierno sulla Corviglia per prendere contatto con la pista, valutare le traiettorie e testare la tipologia di neve con la quale dovranno cimentarsi in gara. Le indicazioni raccolte potranno essere sfruttate dai tecnici nella fase di messa a punto dei materiali. 🔗 Leggi su Oasport.it