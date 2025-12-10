A che ora lo sci alpino oggi in tv prima prova discesa St Moritz 2025 | startlist programma streaming

Oasport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi prende il via la stagione delle discipline veloci dello sci alpino femminile con la prima prova di discesa a St. Moritz 2025. L'evento, in programma alle 11:00, segna l'inizio ufficiale della Coppa del Mondo sulla neve svizzera, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire in diretta streaming e consultare startlist e programma.

È il momento di dare il via alla stagione delle discipline veloci. Inizia alle 11:00, con la prima prova di discesa, la tappa sulle nevi di Sankt Moritz (SVI) della  Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le donne-jet scaldano i motori in vista delle gare di  venerdì 12 e sabato 13. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 Le atlete sfrutteranno il test odierno sulla Corviglia per prendere contatto con la pista, valutare le traiettorie e testare la tipologia di neve con la quale dovranno cimentarsi in gara. Le indicazioni raccolte potranno essere sfruttate dai tecnici nella fase di messa a punto dei materiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora lo sci alpino oggi in tv prima prova discesa st moritz 2025 startlist programma streaming

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv, prima prova discesa St. Moritz 2025: startlist, programma, streaming

Coppa del mondo sci alpino femminile, oggi slalom Levi: a che ora e dove vederlo in diretta tv

Sci alpino oggi, slalom maschile a Levi: a che ora e dove vederlo in diretta

Oggi il commosso addio al dottore e alpino Mario Panzeri

sci alpino oggi tvQuando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 10 dicembre, andrà in scena il secondo gigante femminile sulle nevi di Copper Mountain (USA), valido per il circuito Nor- Come scrive oasport.it