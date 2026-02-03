A Bergamo per San Valentino l’anteprima nazionale di I love you Paul

Sabato 14 febbraio alle 21, Bergamo Alta ospita l’anteprima italiana di «I love you, Paul». La performance teatrale racconta la storia d’amore tra Paul McCartney e Linda Eastman, tra musica e ricordi. L’Auditorium del Seminario Vescovile si riempie di pubblico in occasione di San Valentino, regalando un evento speciale dedicato a due icone della musica e all’amore che le ha legate.

Lo spettacolo, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it, è organizzato dall'Associazione Cinema e Arte, diretta da Roberto Gualdi, con il contributo del Consiglio regionale della Lombardia e di Bcc Brescia, il patrocinio del Comune di Bergamo e di Regione Lombardia, e con Stazione Radio come media partner.

