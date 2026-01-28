Love Workshop | dipingi la tua tazza o piattino di San Valentino

Da veronasera.it 28 gen 2026

Un evento creativo apre le sue porte in vista di San Valentino. Durante il workshop, i partecipanti possono dipingere tazze o piattini in argilla, decorandoli con cuori, messaggi d’amore o lasciando libero sfogo alla fantasia. È un’occasione per realizzare un regalo fatto a mano o semplicemente divertirsi creando qualcosa di unico.

Cosa c’è di più bello che creare con le proprie mani un oggetto unico, da regalare (o regalarsi) per San Valentino? Durante questo workshop potrai dipingere una tazza o un piattino in argilla, decorandoli con cuoricini, messaggi d’amore o semplicemente seguendo la tua creatività. Un momento creativo, rilassante e divertente da condividere con la tua metà, un’amica, tua mamma.o anche solo per conto tuo. Guidati da Martina, ceramista esperta, scoprirai tecniche semplici ma d’effetto per decorare la ceramica e dare vita a un pezzo davvero personale.?? Calice di vino incluso per brindare all’amore in tutte le sue forme.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

