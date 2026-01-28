Love Workshop | dipingi la tua tazza o piattino di San Valentino
Un evento creativo apre le sue porte in vista di San Valentino. Durante il workshop, i partecipanti possono dipingere tazze o piattini in argilla, decorandoli con cuori, messaggi d’amore o lasciando libero sfogo alla fantasia. È un’occasione per realizzare un regalo fatto a mano o semplicemente divertirsi creando qualcosa di unico.
Cosa c’è di più bello che creare con le proprie mani un oggetto unico, da regalare (o regalarsi) per San Valentino? Durante questo workshop potrai dipingere una tazza o un piattino in argilla, decorandoli con cuoricini, messaggi d’amore o semplicemente seguendo la tua creatività. Un momento creativo, rilassante e divertente da condividere con la tua metà, un’amica, tua mamma.o anche solo per conto tuo. Guidati da Martina, ceramista esperta, scoprirai tecniche semplici ma d’effetto per decorare la ceramica e dare vita a un pezzo davvero personale.?? Calice di vino incluso per brindare all’amore in tutte le sue forme.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su LoveWorkshop
We Love Cortona: per San Valentino la città etrusca diventa capitale degli innamorati
Il 14 febbraio, Cortona si trasforma nella capitale degli innamorati con l’iniziativa «We Love Cortona».
“I love you, Paul”, una grande storia d’Amore nella notte di San Valentino
Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”.
Ultime notizie su LoveWorkshop
Love Workshop: dipingi la tua tazza o piattino di San Valentino? Calice di vino incluso per brindare all’amore in tutte le sue forme. ? Dopo il workshopu2028Il tuo pezzo verrà smaltato e cotto in forno professionale. Dopo circa 10 giorni potrai ritirarlo, ... veronasera.it
Celebra l’amore con questo tenerissimo ricamo a macchina "LOVE", dove un dolce orsetto con fiocco rosso e cuore si siede tra le lettere, circondato da piccoli fiori rossi. Perfetto per personalizzare felpe, body, cuscini, sacchetti regalo o decorazioni romantiche facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.