Aumentano le relazioni con l'Intelligenza Artificiale | l'evoluzione tecnologica dell'amore è una bella illusione

Nel 2026 si prevede un incremento delle relazioni tra esseri umani e Intelligenza Artificiale, caratterizzate da una semplicità apparente e assenza di rischi. L'evoluzione tecnologica sta trasformando il modo di vivere l'amore, offrendo nuove possibilità di connessione, anche se spesso prive della spontaneità e autenticità delle relazioni tradizionali.

