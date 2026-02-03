4° Trofeo Città di Pozzuoli | stelle internazionali del nuoto al PalaTrincone

Il quarto Trofeo Città di Pozzuoli porta al PalaTrincone alcuni dei nomi più noti del nuoto internazionale. Da martedì a giovedì, Monterusciello si trasforma in palcoscenico di sfide intense tra grandi campioni, pronti a scendere in vasca per tre giorni di gare ad alta velocità e adrenalina.

Dal 6 all'8 febbraio Monterusciello ospita grandi campioni per una tre giorni di nuoto ad alta competizione. Il Trofeo "Città di Pozzuoli" di nuoto è giunto alla sua quarta edizione e la piscina del Pala Trincone di Monterusciello sarà il teatro dal 6 all'8 febbraio prossimo della manifestazione. La kermesse è diventata un punto fisso nel panorama internazionale del nuoto e rientra nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport. Le gare saranno riservate alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, e si svolgeranno in vasca corta da 25 metri con 8 corsie. "Abbiamo avuto oltre 900 iscritti suddivisi in oltre 40 società partecipanti provenienti da tutta Italia – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto, organizzatrice della manifestazione con il patrocinio del comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto -.

