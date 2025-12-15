Centro Nuoto Colleferro Oltre 300 bambine e bambini all’ormai tradizionale Trofeo di Natale della Scuola Nuoto

Il 14 dicembre, presso il Centro Nuoto di Colleferro, si è tenuto il tradizionale “Trofeo di Natale” della Scuola Nuoto, coinvolgendo oltre 300 bambine e bambini. L’evento, ospitato nella struttura di Largo Biagio Della Rosa, rappresenta un momento importante di festa e di confronto per i giovani sportivi locali.

