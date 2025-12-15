Centro Nuoto Colleferro Oltre 300 bambine e bambini all’ormai tradizionale Trofeo di Natale della Scuola Nuoto

Il 14 dicembre, presso il Centro Nuoto di Colleferro, si è tenuto il tradizionale “Trofeo di Natale” della Scuola Nuoto, coinvolgendo oltre 300 bambine e bambini. L’evento, ospitato nella struttura di Largo Biagio Della Rosa, rappresenta un momento importante di festa e di confronto per i giovani sportivi locali.

© Cronachecittadine.it - Centro Nuoto Colleferro. Oltre 300 bambine e bambini all’ormai tradizionale “Trofeo di Natale” della Scuola Nuoto Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto il 14 Dicembre, presso la struttura sportiva di Largo Biagio Della Rosa, il Trofeo di L'articolo Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it 19 03 tg1 Federico Badessi Trofeo Di Natale I ragazzi della Scuola Nuoto Centro Nuoto Colleferro hanno dato il massimo in vasca, tra emozioni, impegno e tanto divertimento! Complimenti a tutti gli atleti e allo staff per questa bellissima giornata di sport #TrofeoDiNa - facebook.com facebook