Giornata Internazionale della Montagna il CNDDU lancia la campagna Respiro d’Alta Quota
In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il CNDDU presenta la campagna “Respiro d’Alta Quota”, dedicata alle scuole. L’iniziativa mira a valorizzare le montagne come ecosistemi viventi, spazi di diritti, cultura e sostenibilità, coinvolgendo il mondo scolastico in un percorso di consapevolezza e rispetto per queste aree naturali.
In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) promuove la campagna nazionale "Respiro d'Alta Quota", rivolta al mondo scolastico con l'obiettivo di riscoprire la montagna come ecosistema vivente, luogo di diritti, cultura e sostenibilità.
11 dicembre 2025: Giornata internazionale della montagna #GiornataDellaMontagna #SviluppoSostenibile #Fao #ConsiglioRegionaleLazio #Lazio Vai su X
