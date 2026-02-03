3 febbraio Madonnetta di Genova | la visione del Santuario durante la preghiera

Questa mattina, a Genova, molte persone si sono ritrovate alla Madonnetta per pregare e rendere omaggio al santuario. La tradizione vuole che la Madonna sia apparsa secoli fa, facendo una promessa sorprendente al frate che poi costruì il luogo di culto. La chiesa, simbolo di fede per la città, continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca conforto e spiritualità.

A Genova si venera da secoli la dolce «Madonnetta», apparsa secondo la tradizione con una promessa sorprendente al frate che fondò il santuario. Il santuario della Madonnetta o, per essere più precisi, il santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara è uno dei principali santuari mariani di Genova. Il nome si deve a una statua in alabastro che raffigura la Vergine Maria col Bambino Gesù in braccio. A donarla, nel 1641, era stata la nobildonna Isabella Moneglia. Il frate agostiniano Carlo Giacinto di Santa Maria collocò la statua nella cappellina dedicata a San Giacomo che aveva fatto restaurare nel 1689.

