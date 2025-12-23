santuario montevergine chiuso anche la preghiera diventa on line

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono numerosi i fedeli che in questi giorni esprimono il desiderio di affidare una preghiera alla Madonna di Montevergine. Come già comunicato, il Santuario resta straordinariamente chiuso al pubblico in questo Santo Natale 2025. Tuttavia, per mantenere viva la vicinanza spirituale con la nostra Mamma Schiavona, è possibile collegarsi al sito ufficiale e osservare in diretta, attraverso la webcam a trasmissione continua, l’immagine sacra custodita nel Santuario. Un piccolo gesto che speriamo possa offrire conforto e speranza a tutti coloro che desiderano affidarsi all’intercessione di Maria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

