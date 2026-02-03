03 02 – Draghi bacchetta l’Ue | Rischia di essere subordinata – Nuove rivelazioni dai documenti su Epstein – Ticket per la Fontana di Trevi

Mario Draghi lancia un avvertimento all’Unione Europea durante la laurea ad honorem all’Università di Leuven. L’ex premier dice che l’Europa rischia di diventare sempre più subordinata, divisa e senza capacità di produrre. Secondo Draghi, l’ordine globale è ormai finito e bisogna creare una vera federazione europea per tornare a contare.

Draghi bacchetta l’Ue: “Rischia di essere subordinata, divisa e deindustrializzata”. L’ex premier nel discorso per la laurea ad honorem conferitagli dall’Università Ku Leuven: “Ordine globale ormai defunto, serve costruire una federazione europea per essere una potenza”. Le ultime rivelazioni dai documenti su Jeffrey Epstein. Trump: “I file mi scagionano, mai stato sulla sua isola”. A Roma ticket per la Fontana di Trevi, l’assessore Onorato: “Un introito di 6 milioni di euro l’anno, un contributo alla bellezza”. Questo articolo 0302 – Draghi bacchetta l’Ue: “Rischia di essere subordinata” – Nuove rivelazioni dai documenti su Epstein – Ticket per la Fontana di Trevi proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

