Draghi sull' Europa | Rischia di essere subordinata

Mario Draghi torna a parlare di Europa e mette in guardia: rischia di diventare troppo subordinata. Durante la cerimonia a Leuven, in Belgio, l’ex premier ha sottolineato come l’Europa debba mantenere la sua autonomia e non lasciarsi condizionare troppo dalle pressioni esterne. Le sue parole arrivano in un momento in cui il continente vive tensioni e sfide economiche, e Draghi invita a riflettere sulla direzione da prendere.

Non perde l'occasione di parlare di Europa, l'ex premier Mario Draghi che ha ricevuto la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio. Per l'ex premier il vecchio continente ha davanti a sé un "futuro in cui rischia di diventare, al tempo stesso, subordinata, divisa e deindustrializzata". E sottolinea che "un'Europa incapace di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori". Ancora, lancia l'allarme: "Tra tutti coloro che oggi si trovano stretti tra Stati Uniti e Cina, solo gli europei hanno l'opzione di diventare essi stessi una vera potenza. Dobbiamo decidere: restiamo semplicemente un grande mercato, soggetto alle priorità altrui? Oppure compiamo i passi necessari per diventare una potenza?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

