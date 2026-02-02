Zverev tra delusioni e determinazione | il campione che sfida il destino sulle piste dello Slam

Alexander Zverev torna in campo con la stessa determinazione di sempre, ma le delusioni non si sono fatte attendere. Il tennista tedesco, che ha passato anni tra le prime posizioni del ranking, cerca ora di superare i limiti e di conquistare finalmente uno slam. La sua sfida resta aperta, tra speranze e ostacoli ancora da superare.

Alexander Zverev è il tennista più presente nella top-10 del ranking mondiale senza mai aver vinto un titolo del Grande Slam. A febbraio 2026, ha raggiunto quota 383 settimane in classifica tra i dieci migliori al mondo, superando il precedente record di Thomas Berdych. Un numero che non è solo un dato statistico, ma un simbolo di una carriera costellata da prestazioni eccezionali, finali raggiunte con regolarità e un’assenza persistente di quel trofeo che, per molti, rappresenta la coronazione definitiva del successo nel tennis. Il suo percorso, ormai da oltre un decennio, si è incrociato ripetutamente con i momenti più intensi del tennis mondiale: semifinali, finali, scontri diretti con i campioni del momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

