zona rossa a montecatini il dibattito prima il vertice del cosp poi decide la prefettura

Montecatini Terme, 28 dicembre 2025 – C he cosa è una zona rossa? Il provvedimento invocato da più soggetti per garantire maggiore sicurezza in città viene utilizzato dall'inizio di quest'anno in alcune grandi città italiane. Fratelli d'Italia ha dato il via a una petizione affinché la zona rossa venga istituita a Montecatini, nell'area delimitata a Nord da corso Roma, piazza del Popolo, e corso Matteotti e, a Sud, da via Manin, piazza Gramsci, incluso il primo tratto di via Marruota e via Enrico Toti. Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, maggioranza e opposizione hanno votato una mozione bipartisan nella quale viene dato indirizzo al sindaco Claudio Del Rosso di verificare la possibilità di attuare un provvedimento del genere.

Zona rossa, sarà prorogata? La sperimentazione attorno alla stazione termina il 6 aprile. Il prefetto valuta nuovi provvedimenti e si riapre il dibattito - Domenica 6 aprile terminerà la fase di sperimentazione sulla “zona rossa” in stazione: il prefetto deve decidere se prorogare o meno il provvedimento e ... ilgazzettino.it

Zona rossa, sarà prorogata? La sperimentazione attorno alla stazione termina il 6 aprile. Il prefetto valuta nuovi provvedimenti e si riapre il dibattito - La pensa in modo diverso Matteo Cavatton, capogruppo di FdI: «L’istituzione delle zone “ad alto impatto” ha sicuramente dato i suoi frutti, rendendo più sicuro il transito delle persone nell’area ... ilgazzettino.it

Tgs. . Vigilia del debutto per la quarta zona rossa a Palermo. Forze dell'ordine già più presenti in queste ore. Dopo la sparatoria e il ferimento di una donna in piazza Nascè, via ai controlli rafforzati in un quadrilatero attorno al Politeama. servizio di Davide Ferr - facebook.com facebook

