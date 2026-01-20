Montecatini vertice sulla zona rossa Ora valutiamo il da farsi

Montecatini, 20 gennaio 2026 – Si è svolto oggi un vertice sulla gestione della zona rossa in città. Durante l'incontro, le autorità hanno sottolineato la necessità di valutare attentamente le misure più appropriate da adottare. L’impianto normativo che definisce le zone rosse solleva alcune perplessità circa la sua efficacia nel contenere i rischi e garantire la sicurezza della popolazione. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di decisioni future.

Montecatini, 20 gennaio 2026 – "L'impianto normativo da cui nasce il concetto di zona rossa suscita in me delle perplessità sulla concreta efficacia di un provvedimento di questo genere. Non sono contrario in maniera assoluta, ma ritengo che la risposta ai problemi legati alla sicurezza in città passi, per forza di cose, da un aumento degli organici, altrimenti certe decisioni non producono gli effetti sperati. In ogni modo, qualsiasi posizione del Comune sull'istituzione di una zona rossa a Montecatini verrà definita attraverso un confronto in maggioranza". Il sindaco Claudio Del Rosso ritiene che l'aumento degli organici di polizia di Stato, carabinieri e guardie di finanza in città resti la strada maestra per fare fronte agli ultimi fatti legati alla criminalità.

