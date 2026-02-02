ZELIG 30 | ULTIMA PUNTATA CON 4 MITI ASSOLUTI DELLA RISATA COME OSPITI SPECIALI

Lunedì 2 febbraio su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Zelig 30”. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono lo show, che questa sera ospita quattro grandi miti della comicità. La serata promette risate e ricordi di una lunga storia di successo.

Lunedì 2 febbraio su Canale 5 ultimo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ospiti speciali del gran finale: Ale e Franz, Antonio Albanese e Aurelio “Cochi” Ponzoni, che insieme alla Paolo Jannacci Band interpreterà le sigle storiche delle diverse edizioni del programma. Sul palco si alterneranno anche Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock, Senso D’Oppio e Dario Vergassola. Nel corso della serata, numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si intrecceranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

