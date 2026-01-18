Zelig 30 | gli ospiti speciali e il cast della seconda puntata lunedì 19 gennaio

Lunedì 19 gennaio, su Canale 5, torna “Zelig 30”, lo spettacolo comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La seconda puntata presenta ospiti speciali e un cast ricco di talenti, in un appuntamento che prosegue la tradizione del programma, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Un’occasione per condividere momenti di leggerezza e divertimento, in un contesto di intrattenimento sobrio e di qualità.

ph. Marina Alessi MILANO – Lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Zelig 30", lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Ospiti speciali del secondo appuntamento Geppi Cucciari, con il suo inconfondibile humor ironico e pungente, ed Elio e le Storie Tese, chiamati a reinterpretare le sigle più celebri delle diverse edizioni del programma e a dare vita a irresistibili interventi musicali. Sul palco saliranno alcuni dei volti più amati che hanno fatto la storia del programma: Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock, Virgigno.

