Il XXI secolo di Giorgino | Il lato positivo del mondo

Giorgino presenta il suo nuovo libro, “Il lato positivo del mondo”. Durante una presentazione, l’autore ha detto che il suo obiettivo è mostrare un’Italia che non si ferma all’oggi, ma pensa anche a domani. La sfida, spiega, è creare un’immagine di paese che costruisce e progetta, non solo che vive nel presente.

"La sfida è restituire l'idea di un Paese impegnato non solo a vivere il presente ma anche a progettare il proprio futuro". Parola del giornalista e conduttore tv Francesco Giorgino che da lunedì torna con la terza edizione di XXI secolo, quando il presente diventa futuro, il programma di approfondimento in onda su Raiuno in seconda serata per quattordici puntate che si apriranno con il grande evento dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026. Giorgino, in un'epoca in cui siamo bombardati di notizie, XXI secolo che programma è? "Un racconto settimanale dell'attualità con uno sguardo sul futuro dell'Italia e del mondo con una narrazione che cerca di valorizzare i fatti positivi di casa nostra perché credo nel "sistema Paese" e quindi ritengo doveroso raccontare tutti gli aspetti che lo fanno crescere.

