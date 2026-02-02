WWE | Statistica curiosa sulla WCW

Con il ritiro di AJ Styles, un altro wrestler con passati in WCW si è fatto da parte. Ora in roster attivo, solo un ex WCW rimane in attività. La notizia fa riflettere sulla lunga storia di questi wrestler e sul loro legame con la vecchia federazione.

Con il ritiro di AJ Styles, un altro wrestler con precedenti in WCW si è ritirato. Inoltre, si può osservare una statistica molto interessante: nel roster attuale solo un wrestler ex WCW è in attivo. Parliamo di Rey Mysterio, che dal passaggio dalla WCW alla WWE è stato sempre, tranne una breve parentesi dal 2015 al 2018, sotto contratto con la federazione più importante del wrestling e ricevendo l’onore di entrare nella Hall of Fame nel 2023, divenendo il primo ad esservi introdotto prima di un ritiro. Con la WWE, Rey è stato campione mondiale 3 volte, ma è curioso pensare che il suo ultimo regno da campione fu proprio quello da WWE Champion iniziato e finito nella stessa puntata nel 2011 a RAW, quando vinse un torneo per l’assegnazione del titolo dopo che quello originale era stato portato via da CM Punk per poi perderlo la sera stessa contro John Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

